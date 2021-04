Kim Kardashian : Même séparée, elle reste une fan des produits de Kanye West et le prouve

Du temps de leur relation, Kanye West a toujours bénéficié du soutien de Kim Kardashian. Un soutien aussi bien marketing que financier, quand Kanye était endetté, pour lequel le rappeur et créateur de mode l'a remercié. En 2018, Kim avait révélé que Kanye West avait fait d'elle une actionnaire de sa marque, dont le succès lui a permis de sortir de l'endettement et de devenir milliardaire.

Kim Kardashian est elle aussi milliardaire. Forbes l'a mentionnée dans son classement annuel des milliardaires les plus riches de la planète, au nombre de 2755. Kim Kardashian entre à la 2674e place, avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars (près de 845 millions d'euros). Le site spécialisé en business précise qu'elle a augmenté sa fortune grâce aux revenus de ses marques de maquillage et de vêtements, KKW Beauty et Skims.

Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West le 19 février dernier, mettant ainsi fin à leur histoire d'amour commencée en 2012. Les ex-époux s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et se sont mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7, 5, 3 et bientôt 2 ans.