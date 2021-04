Kim Kardashian : Nouvelle milliardaire, comme son ex-mari Kanye West

Et comme Kylie justement, Kim Kardashian a l'intention de diversifier ses activités. TMZ révèle qu'elle a entamé une procédure pour déposer une marque intitulée "SKKN BY KIM" et commercialiser des produits de soins pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, mais aussi de la parfumerie et des cosmétiques.

Sur Instagram, Kim Kardashian a publié le week-end dernier des photos souvenirs de son spring break familial. La bombe de 40 ans et trois de ses quatre enfants (Saint, Chicago et Psalm, 5, 3 et bientôt 2 ans) se sont envolés pour le Mexique. Kim profite désormais de cette nouvelle vie de maman célibataire, officiellement entamée le 19 février dernier, date de sa demande de divorce.

Kim Kardashian a ainsi mis fin à son histoire d'amour avec Kanye West, commencée en 2012 et concrétisée l'année suivante par la naissance de leur premier enfant, North (7 ans). Les ex-époux s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et se sont mariés en mai 2014 à Florence, en Italie.