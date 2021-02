Kim Kardashian se couvre le visage et le corps de miel, une vidéo étonnante

"Kim et Kanye n'ont pas de rancoeur... Il se consacre à son monde et elle se consacre à son monde", expliquait un insider cité par E! News sur le divorce imminent des deux superstars. L'univers de Kim Kardashian est composé de leurs 4 enfants et de sa marque de produits de beauté. Pour le lancement d'une nouvelle gamme, la bombe s'est versée du miel sur le visage...

Vendredi 12 février 2021, KKW Beauty lance une nouvelle collection baptisée Matte Honey ("Miel mât"). La créatrice de la marque, Kim Kardashian, en a commencé la promotion sur les réseaux sociaux. Elle a notamment posté une série de portraits d'elle maquillée, du miel lui coulant sur le visage. Kim en a également rajouté sur sa poitrine, comme le montre une vidéo des coulisses de son shooting qu'elle a publié dans sa story.

"Je vous présente la collection Matte Honey avec des tons de caramel brillant et de miel chaud, écrit une @kimkardashian enthousiaste sur Instagram. La collection est composée d'une palette à 10 fards, deux nouveaux blushs, trois nouveaux rouges à lèvre mâts et trois nouveaux contours à lèvres."

En commentaire, les internautes s'en sont donnés à coeur joie. L'un d'eux écrit : "Je me suis sentie collante après avoir regardé le miel coulant sur elle mais elle reste magnifique". Un sentiment largement partagé !