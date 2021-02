Kim Kardashian et Kanye West : le divorce approche, Kanye commence à déménager

Déterminés à recoller les morceaux après le dernier épisode bipolaire de Kanye West, l'été dernier, Kim Kardashian et lui se sont finalement résolus à accepter une séparation inévitable. "Il comprend que le camp de Kim doit avancer, qu'elle en a marre de lui. En réalité, il en a marre d'être proche des Kardashian depuis longtemps. Surtout sa mère [Kris Jenner, NDLR], dont l'ombre plane sur toutes les grandes décisions qu'elle [Kim, NDLR] prend", confiait un insider à Page Six, fin janvier. Kanye serait même "amusé" par le chaos médiatique autour de son futur divorce. "Il sait ce que la machine de relations publiques des Kardashian est capable de faire, et il trouve drôle que son staff accrédite la désintégration du mariage à sa candidature à l'élection présidentielle."

Cette rupture constituerait également le fil rouge de la 20e et dernière saison de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian. Sa diffusion commencera le 18 mars prochain, sur la chaîne E!.

Kim Kardashian et Kanye West se sont fiancés en octobre 2013 à San Francisco et mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7 ans à 21 mois.