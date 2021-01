Kim Kardashian et Kanye West, un divorce inévitable : ils baissent les bras

"Ça va arriver, et vite", prévenait déjà une source au début du mois. Mais le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West semble être désormais une fatalité. D'après les nouvelles informations de People, datées du lundi 18 janvier 2020, les deux personnalités ont "complètement" arrêté leur thérapie de couple. Précédemment, un insider resté anonyme avait expliqué que Kim Kardashian et Kanye West consultaient quelqu'un afin de sauver leur mariage.

Après plusieurs semaines de travail, les parents de North, Saint, Chicago et Psalm semblent avoir cessé de faire des efforts. "Il parle avec des avocats spécialisés en divorce", a précisé une autre source. Ainsi, le rappeur de 43 ans se prépare à son tour à gérer son divorce. Au début du mois, la presse avait révélé que Kim Kardashian travaillait avec Me Laura Wasser, une pointure dans le domaine.

Avec des fortunes personnelles conséquentes, de multiples propriétés et quatre enfants, Kim Kardashian et Kanye West semblent se préparer au mieux à un divorce qui s'annonce déjà délicat.

"Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde au sujet de leur futur en tant que famille. Kim a accepté ça. Kim Sait ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle veut continuer de vivre à Los Angeles, créer la meilleure vie possible pour ses enfants et se concentrer sur son travail, sa passion", a détaillé une autre source à nos confrères. Ayant déjà promis de se représenter à l'élection présidentielle, Kanye West semble toujours extrêmement impliqué dans son projet de développer sa marque. Architecture, design, mode, musique... il enchaîne les projets futuristes depuis sa base du Wyoming, où il voudrait s'installer de façon permanente.

La distance, leurs différends et autres folles soirées de révélations sur Twitter auront eu raison de leur sept années de mariage. "Kim est devenue plus indépendante et a perdu patience. Leur histoire d'amour est terminée depuis longtemps. Ils s'adorent mais ne s'entendent plus", a conclu une source.