Diaporama Kim Kardashian et Kanye West, un divorce inévitable : ils baissent les bras

1 / 13 Kim Kardashian West, Kanye West - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles.

2 / 13 Kim Kardashian et son mari Kanye West arrivent très amoureux à la soirée WSJ Innovators Awards au musée d'Art Moderne à New York, le 6 novembre 2019

3 / 13 Kim Kardashian pose pour la nouvelle campagne de sa marque SKIMS, le 10 janvier 2021.

4 / 13 Kim Kardashian et son mari Kanye West - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

5 / 13 Jeffree Star dément sa liaison supposée avec Kanye West.

6 / 13 Kim Kardashian, son mari Kanye West et leurs enfants North et Saint - La famille Kardashian West l'hôtel Ritz-Carlton après avoir dîné dans le restaurant Milos à New York, le 21 décembre 2019.

7 / 13 Jeffree Star dément sa liaison supposée avec Kanye West.

8 / 13 Exclusif - Bien qu'arborant encore son alliance, les rumeurs annoncent le divorce imminent du couple le plus côté des Etats-Unis, Kim Kardashian et Kanye West. Arrivant chez sa grand-mère, seule, Kim Kardashian affiche un visage fermé mais non moins calme. La célèbre star de télé-réalité aurait engagé une des plus grandes avocates spécialisées en divorce, Laura Wesser. Le 4 janvier 2021

9 / 13 Kim Kardashian, son mari Kanye West et leurs enfants North et Saint - La famille Kardashian West l'hôtel Ritz-Carlton après avoir dîné dans le restaurant Milos à New York, le 21 décembre 2019.

10 / 13 Exclusif - Kanye West et sa fille North font du shopping à Londres, le 10 octobre 2020.

11 / 13 Kim Kardashian et son mari Kanye West se baladent ensemble à New York le 5 février 2020.

12 / 13 Exclusif - Bien qu'arborant encore son alliance, les rumeurs annoncent le divorce imminent du couple le plus côté des Etats-Unis, Kim Kardashian et Kanye West. Arrivant chez sa grand-mère, seule, Kim Kardashian affiche un visage fermé mais non moins calme. La célèbre star de télé-réalité aurait engagé une des plus grandes avocates spécialisées en divorce, Laura Wesser. Le 4 janvier 2021