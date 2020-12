Kim Kardashian et Kanye West séparés ? Il s'absente du Noël des Kardashian

Depuis plusieurs mois, Kim Kardashian et Kanye West font l'objet d'une insistante rumeur de divorce imminent. Elle est alimentée par les photos du réveillon de Noël de la superstar de télé-réalité. Kanye n'apparaît sur aucun des clichés publiés sur Instagram par son épouse.

La pandémie de Covid-19 et l'interdiction de rassemblement toujours en vigueur en Californie n'ont pas empêché les Kardashian de fêter Noël ! La célèbre famille s'est réunie pour une soirée mémorable jeudi soir (24 décembre 2020), dont Kim a partagé les photos souvenirs sur Instagram. La matriarche Kris Jenner, ses filles et ses petits-enfants avaient sorti le grand jeu pour le réveillon.

Habillée en Schiaparelli et chaussée de souliers Amina Muaddi, Kim K a émerveillé ses plus de 195 millions de followers. Tous ont remarqué l'absence de Kanye West sur les images qu'elle a partagées ce vendredi 25 décembre 2020. Leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm (7, 5, bientôt 3 ans et 19 mois) étaient en revanche bien de la partie.