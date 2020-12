Kim Kardashian et Kanye West : Plus proches du divorce que jamais

Kim Kardashian et Kanye West forment un des couples les plus célèbres et influents de la planète ! Naturellement, les soupçons de divorce dont ils ont fait l'objet ont choqué leurs centaines de millions de fans communs. En 2020, la star de télé-réalité et son mari artiste ont failli se séparer. La faute à ce dernier, qui l'a accusé d'adultère...

2020 fut l'année du retour de Kanye West sur Twitter ! Un retour fracassant, marqué par ses nombreuses publications au pic de son épisode bipolaire. Le rappeur, créateur de mode et ex-candidat à l'élection présidentielle américaine s'en était ouvertement pris à sa belle-famille, l'accusant de vouloir l'interner de force "comme dans le film Get Out", et en surnommant Kris Jenner "Kris Jong-Un", d'après le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-Un.

Kanye lui avait même reproché d'avoir organisé le shooting de Kim pour le magazine de charme Playboy, dont les clichés sexy étaient parus en décembre 2007. Sous-entendant qu'elle ne correspondait pas à ses croyances religieuses, Yeezy avait sommé la momager de ne plus s'approcher de ses enfants North, Saint, Chicago et Psalm.

J'essaye de divorcer depuis que Kim a retrouvé Meek Mill au Waldorf...

Ces tweets à l'encontre de Kris Jenner laissaient présager une bombe. Kanye West l'a larguée, toujours sur Twitter, le 22 juillet dernier. "J'essaie de divorcer depuis que Kim a retrouvé Meek Mill au Waldolf pour 'parler d'une réforme des prisons', révélait @kanyewest à ses plus de 30 millions d'internautes. Meek est mon gars et a été respectueux, c'est mon pote. Kim a dépassé les bornes".

Meek Mill avait réagi au tweet de Kanye West, en expliquant qu'il mentait. Kim Kardashian et lui ont bien eu un rendez-vous, en plein jour et à une terrasse où d'autres clients étaient assis. Ils étaient en face l'un de l'autre et n'ont eu aucun geste déplacé.

3 jours plus tard, le 25 juillet 2020, Kanye West s'est excusé, toujours sur Twitter. "Je voudrais m'excuser auprès de mon épouse Kim pour avoir rendu publique une situation qui était privée. Je ne l'ai pas protégée comme elle m'a protégé. À Kim, je veux dire que je sais que je t'ai blessée. S'il te plaît, pardonne moi. Merci de toujours être là pour moi", avait écrit "ye". Les deux époux s'étaient expliqués le 27 juillet à Cody, près du domaine appartenant à Kanye et dans lequel il s'était retranché. Les photos de Kim Kardashian en larmes avaient entériné les espoirs de réconciliation.

Et pourtant, les West ont tout fait pour sauver leur mariage et leur famille. D'abord, Kim, Kanye et leurs bambins ont posé ses valises en République Dominicaine. Le pasteur Rich Wilkerson Jr, qui les avait unis en mai 2014 à Florence, les aurait accompagné dans cette thérapie de couple.