Kim Kardashian et Kanye West réconciliés : les dessous du retour à la stabilité

On sait enfin où étaient passés Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre enfants. La famille la plus connue d'Amérique avait choisi un coin perdu de la République Dominicaine pour leurs vacances en famille, censées sauver leur mariage. Dimanche 9 août 2020, ils ont été vus en train d'atterrir à Miami avec North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an et 3 mois).

"Ils ont bien profité en famille en République Dominicaine. Ils continuent ces vacances dans le Colorado. Kim et Kanye s'entendent bien. Ils ont l'air bien plus heureux", a expliqué une source à People, le 9 août 2020. Kanye West profiterait "vraiment bien de ce temps en famille". "Honnêtement, il est dans une bonne période, il se sent créatif et inspiré", a ajouté une autre source, elle aussi anonyme.

Après une crise de bipolarité, des accusations d'adultère, un aller/retour express à l'hôpital et dans le Wyoming, les liens du mariage qui unissait Kim et Kanye étaient plus que fragilisés. "Ils ont décidé de voyager ensemble pour être vraiment en privé. Entre les enfants, le travail, les épisodes bipolaires de Kanye, ça a été dur pour elle de penser sainement", a ajouté une source.

Alors qu'on pensait qu'aucune caméra n'était autorisée dans leur "forteresse", perdue au milieu de la République Dominicaine, à l'abri des paparazzi, Kanye West a dévoilé une vidéo du séjour vendredi dernier. Le rappeur et candidat à la présidentielle américaine s'est montré en train de danser avec sa fille North. Une séquence capturée par Kim Kardashian, qu'on entend rire derrière. Grand sourire, pas de danse légers, complice avec ses enfants : Ye semble avoir passé son épisode bipolaire.

On comprend leur besoin d'être seuls. Hyper médiatisés toute l'année, Kim et Kanye s'étaient retrouvés dans le Wyoming pour avoir une discussion sérieuse sur leur mariage, après des semaines de séparation. Des photos de Kim Kardashian en train de pleurer, en pleines explications avec son mari, agité, avaient fuité dans la presse.