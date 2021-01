Kim Kardashian et Kanye West : leur divorce bientôt à la télé ?

Cette campagne présidentielle a pris une tournure dramatique cet été, quand Kanye a révélé, en plein meeting, que Kim Kardashian souhaitait avorter de leur premier enfant (la fille aînée des West, North, aujourd'hui âgée de 7 ans). Dans la foulée, Yeezy avait tweeté qu'il souhaitait divorcer depuis plusieurs années et a accusé Kim de l'avoir trompé avec un autre rappeur, Meek Mill, engagé comme elle en faveur d'une réforme du système judiciaire et carcéral américain. À son tour, Kanye a fait l'objet de rumeurs d'infidélité ; il aurait eu une liaison avec l'influenceur beauté Jeffree Star, une info démentie par ce dernier.

Les excuses de Kanye West et leur tentative de réconciliation, symbolisée par un voyage en famille en République Dominicaine et des déclarations d'amour, n'auront pas sauvé son union avec Kim Kardashian. Le rappeur et créateur l'avait demandée en mariage en octobre 2013 et épousée en mai 2014, à Florence, en Italie.

Kim et Kanye sont parents de 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm (7, 5, 3 ans et 18 mois).