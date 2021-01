Kim Kardashian bientôt divorcée de Kanye West : elle s'adapte à cette nouvelle vie

L'annonce d'un divorce imminent entre Kim Kardashian et Kanye West a provoqué un séisme sur internet et les réseaux sociaux. En attendant d'officialiser cette séparation, les deux époux vivent séparés, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Un proche de Kim révèle qu'ils font même l'effort de rester en bons termes.

C'est à E! News, le site d'information de la chaîne E! (qui diffuse l'émission L'incroyable famille Kardashian) que ce proche de Kim Kardashian s'est confié. L'indic a révélé que la star de télé-réalité venait d'achever le tournage de la 20e et dernière saison de L'incroyable famille Kardashian et consacre tout son temps à ses 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm (7, 5, 3 ans et 18 mois). Leur papa, Kanye West, réside à Cody, dans le Wyoming, à près de 1500 kilomètres d'eux.

"Kim et Kanye n'ont pas de rancoeur et sont très cordiaux l'un avec l'autre. Il se consacre à son monde et elle se consacre à son monde", explique l'insider citée par E! News. Kim Kardashian commencerait à s'adapter à "ce nouveau chapitre de sa vie", celui d'une maman star célibataire...