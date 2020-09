Kim Kardashian lance une bombe : L'Incroyable Famille Kardashian s'arrête !

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Kim Kardashian annonce une nouvelle choquante aux siens : sa famille et elle arrêtent la télé-réalité !

C'est sur Instagram, plateforme dont elle est l'une des célébrités les plus suivies (avec plus de 188 millions d'abonnés), que Kim Kardashian a révélé la grande nouvelle. "C'est avec le coeur lourd que nous avons pris, en famille, la décision difficile de dire au revoir à L'Incroyable Famille Kardashian, écrit @kimkardashian en légende du poster de la première saison de l'émission, diffusée en 2007. Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes et plusieurs spin-off [émissions dérivées de L'Incroyable Famille Kardashian, NDLR], nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous ont regardés pendant toutes ces années, dans les bons et les mauvais moments, la joie et les larmes, les nombreuses relations et les enfants."

"Nous chérirons toujours les superbes souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées pendant cette période. Merci aux milliers de personnes et d'entreprises qui ont pris part à cette expérience, et, plus important, un merci spécial à Ryan Seacrest pour avoir cru en nous, à E! pour avoir été notre partenaire, et à notre équipe de production chez Bunim/Murray, qui a passé un nombre incalculable d'heures à documenter nos vies. Notre dernière saison sera diffusée au début de l'année 2021."