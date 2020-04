Kim Kardashian : "En sang" après sa bagarre avec Kourtney, elle raconte

Qu'est-ce qu'on n'aura pas vu dans L'Incroyable Famille Kardashian ? Des filatures folles, des trahisons, des tromperies, des mariages et surtout, des dizaines de clashs entre soeurs. Celui du dernier épisode en date est un peu différent des autres : Kim et Kourtney se sont battues devant les caméras, n'hésitant pas à se frapper, gifler ou à se donner des coups de pied.

Dans une interview (via FaceTime) avec Jimmy Fallon, Kim Kardashian a raconté les dessous de cette bagarre inattendue. "Elle m'a griffée si fort, vous n'avez pas vu ça. J'étais en sang", déplore Kim Kardashian, qui n'a pas pu retenir sa colère face à sa soeur aînée. "Vous n'avez pas vraiment vu les détails, mais quand j'ai regardé mon bras et que j'ai vu qu'elle m'avait vraiment griffée et que j'avais la même douleur dans le dos, j'ai voulu me venger en la frappant aussi", raconte la mère de famille de 39 ans, dans cette interview diffusée le 1er avril 2020.

Il y a seulement quelques semaines, Kim et Kourtney étaient réunies pour la Fashion Week de Paris, où elles portaient toutes deux des tenues en latex signées Balmain. "Évidemment, nous sommes réconciliées aujourd'hui", confie encore Kim Kardashian à Jimmy Fallon. Elle admet tout de même que cette bagarre n'est pas "la séquence dont [elle est] la plus fière"...

Cette grosse bagarre (comme toujours largement discutée sur les réseaux sociaux) a été diffusée lors du 1er épisode de la saison 18 de L'Incroyable Famille Kardashian. Comme c'était déjà le cas à la fin de la saison 17, Kim reprochait à Kourtney de ne pas s'impliquer assez dans le tournage de la télé-réalité...