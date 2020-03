Kim Kardashian : Grosse galère pour entrer dans sa tenue en latex

Kim Kardashian avait fait sensation au début du mois, avec plusieurs looks entièrement faits de latex, signés de la maison Balmain. Dans un teaser de Keeping Up with the Kardashians, la mère de famille montre sa grosse galère pour entrer dans cet ensemble qui lui colle à la peau. Se dandinant pour essayer de faire glisser la combinaison, avec l'aide de deux personnes, elle ne peut s'empêcher de rire.

"C'est collé à ma peau ! J'ai l'impression qu'on m'arrache un muscle de l'épaule ! C'est la p*tain de Fashion Week", s'écrie Kim Kardashian. Dans cette séquence, on voit que les deux assistantes ont du mal à faire entrer le derrière de la star dans la tenue, s'inquiétant même de l'avoir fendue. Une fois enfilée, la future avocate a fait quelques exercices de respiration tout en mettant la veste assortie, elle aussi faite de latex.

C'est là que Kourtney Kardashian, vêtue du même ensemble en latex, entre dans la pièce et demande comment elles vont faire pour aller aux toilettes. "Je vais juste me retenir", répond Kim Kardashian. "Vous allez devoir vous retenir jusqu'à 14h", apprend ensuite une assistante.