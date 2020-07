Kourtney Kardashian : Elle arrête la télé-réalité, "un environnement toxique"

L'Incroyable Famille Kardashian perd une de ses stars ! Comme on le pressentait depuis plusieurs mois, Kourtney Kardashian a décidé d'arrêter de figurer dans l'émission de télé-réalité de sa famille. Elle la décrit même comme "un environnement toxique".

C'est dans l'édition arabe de Vogue que Kourtney Kardashian a évoqué sa décision. La star de télé-réalité de 41 ans apparaît en couverture du nouveau numéro du magazine. En marge de sa série photo, elle s'est prêtée à l'exercice de l'interview, un entretien porté sur son retrait de l'émission Keeping up With the Kardashians, qu'elle envisageait de quitter.

"J'ai participé au tournage en continu depuis quatorze ans. J'étais très insatisfaite et le fait que l'émission occupe une aussi grande partie de ma vie était devenue un environnement toxique", explique Kourtney. L'ex-compagne de Scott Disick et maman de trois enfants (Mason, Penelope et Reign, 10, 8 et 5 ans) souhaite jouir d'une plus grande intimité et consacrer davantage de temps à sa famille.

"L'intimité est quelque chose que j'ai appris à estimer, et c'est dur de trouver cet équilibre entre les instants privés et une émission de télé-réalité, poursuit-elle. Les gens ont cette fausse impression que je ne veux pas travailler, ce qui n'est pas vrai. Je poursuis mon bonheur et mets mon énergie dans ce qui me rend heureuse."