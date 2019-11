L'incroyable famille Kardashian : une des soeurs va-t-elle quitter l'émission ?

Les Kardashian ont construit leur empire grâce à la télé-réalité. Des centaines de millions de téléspectateurs suivent l'émission consacrée à la célèbre famille américaine. Kourtney Kardashian, désireuse de passer plus de temps avec ses enfants, songe à leur faire ses adieux.

Son possible départ de L'incroyable famille Kardashian (diffusée sur E!), Kourtney Kardashian l'a annoncé elle-même ! La star de 40 ans s'est confiée au site Entertainment Tonight. Elle révèle : "J'ai simplement décidée de passer plus de temps en tant que maman et d'y consacrer plus de mon énergie. Mais ce n'est pas un au revoir."

Si Kourtney Kardashian décide de quitter définitivement Keeping Up With The Kardashians, sa petite soeur Kim a proposé une nouvelle émission, avec Khloé et elle. "Genre, juste Kim and Khloé take... Calabasas. Ce serait génial. Nous pouvons emménager dans un appartement avec tous nos enfants et voir comment ça se passe", suggère l'épouse de Kanye West.