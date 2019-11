Rob Kardashian, aminci et de retour : Troll rose inquiétant avec sa fille Dream

C'est enfin son grand retour ! Rob Kardashian avait totalement disparu depuis un plus d'un an (17 mois selon le Daily Mail). Pour revenir en beauté, le frère de la famille Kardashian a choisi un élégant déguisement de Troll pour Halloween. À côté de sa mère Kris Jenner, l'ex de Blac Chyna porte une étonnante perruque rose ainsi que des sourcils fuchsia et une énorme moustache. Côté look, il choisit un bermuda vert pomme associé à un gilet vert sapin. Il porte aussi un tee shirt de sa marque Halfway Dead. Décidément, la famille Kardashian sait toujours comment faire la promotion de ses produits avec classe. Kris Jenner a quant à elle choisi un déguisement inspiré du film Coco.

Très proche de sa fille Dream (2 ans et demi), Rob a également publié une photographie d'elle sur Instagram. La petite fille est habillée en Poppy Troll avec une perruque rose et un serre-tête à fleurs. Il écrit : "Papa Troll s'habille avec Poppy Troll". Aminci, le frère de Kylie Jenner semble déterminé à reprendre un mode de vie et une alimentation saine. Une source aurait même confié à E! Entertainment :"Rob est prêt à reprendre le contrôle sur sa vie . Il a commencé à prendre sa santé au sérieux et a commencé se nourrir plus sainement".

Récemment, Rob a été aperçu à la soirée d'anniversaire de Kendall Jenner le 31 octobre 2019. Kylie avait d'ailleurs partagé un cliché où l'on apercevait la maman de Stormi, Kendall et Rob. Elle écrivait : "Soirée d'anniversaire à 5 heures du matin avec mes deux personnes préférées".

Alors, Rob fera-t'il bientôt son grand retour dans l'émission L'Incroyable Famille Kardashian ?