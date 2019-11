Kylie Jenner : Bunny, elfe ou petite sirène, sa semaine d'Halloween hyper sexy

La semaine d'Halloween a été intense pour cette chère Kylie Jenner. Première réjouissance, la jeune femme de 22 ans a eu la visite d'un intrus à son domicile le 29 octobre 2019, selon TMZ. L'homme venait apparemment en paix avec sa pipe en verre (accessoire habituel des adeptes du crack) et comptait bien parler à la mère de Stormi. Après être entré dans sa propriété et avoir sauvagement frappé à la porte, il a été mis dehors par un agent de sécurité. L'homme a ensuite été arrêté par la police et a désormais une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher à moins de 100 mètres de Kylie. Pas très rassurée, la créatrice de Kylie Cosmetics aurait déclaré avoir peur qu'il rentre chez elle à nouveau et qu'il la suive sur les réseaux sociaux.

De lapin coquin à Ariel sensuelle

Histoire de ne pas se laisser abattre, l'ex de Travis Scott a décidé de se déguiser en lapin Playboy le lendemain. Avec sa BFF Anastasia Karanikolaou, Kylie a posté plusieurs photos de cette soirée coquine sur Instagram. Le jour suivant, la soeur deKim Kardashian a opté cette fois pour un déguisement complet d'Ariel la petite sirène. Jupe ultrafendue et petits coquillages sur les seins, la jeune femme n'a pas oublié la longue perruque rouge d'Ariel. Tous ces déguisements ne seraient-ils en fait qu'un moyen ingénieux pour Kylie de brouiller les cartes pour l'homme qui s'est invité chez elle en début de semaine ? Possible.