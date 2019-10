Kylie Jenner : Une petite sirène irrésistible pour Halloween

Cette année encore, les stars s'en sont donné à coeur joie à l'occasion d'Halloween ! Kylie Jenner s'est également prêtée au jeu des déguisements. Plutôt que de faire peur ou rire, la bombe de 22 ans a décidé de séduire, grâce à des costumes de petite sirène et de lapine...

Pour beaucoup, Heidi Klum est la reine incontestée du costume d'Halloween. Le top model allemand, vu le week-end dernier dans un look inspiré du Grinch, a de la concurrence. Kylie Jenner vise le titre de star la plus sexy de cette fête des monstres. Pour l'arracher, elle s'est transformée en petite sirène, comme dans le célèbre dessin animé du même nom. Et quelle sirène !

"Ariel a grandi", écrit Kylie Jenner en légende de photos d'elle déguisée, publiées sur Instagram. Effectivement, c'est une Ariel irrésistible qui a embrasé l'application. Coiffée d'une perruque rouge, habillée d'un filet, d'un soutien-gorge en forme de coquillages et d'une jupe fendue à écailles, Kylie Jenner a séduit ses près de 150 millions d'abonnés.