Heidi Klum : Grinch pailleté pour Halloween, folle amoureuse de Tom Kaulitz

Les cheveux (et la barbe pour Tom Kaulitz) colorés en vert comme le Grinch, le visage couvert de paillettes, Heidi et Tom se sont inévitablement distingués au cours de l'événement. Comme eux, la chanteuse Demi Lovato, l'acteur Ryan Phillippe, Kelly Osbourne et les mannequins Shanina Shaik et Jasmine Tookes étaient de la partie.

Brooklyn Beckham a également honoré l'invitation de Paris Hilton. Le fils de David et Victoria Beckham a été vu discutant avec une jeune femme habillée de lingerie. Il a également croisé son ex-petite amie, Hana Cross, venue avec son nouveau chéri.