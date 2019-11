Kendall Jenner : Casse-cou, elle teste la voltige équestre pour son anniversaire

Le 31 octobre 2019 n'est pas uniquement le jour de la fête d'Halloween. C'est également le jour de l'anniversaire de Kendall Jenner ! Une énorme fête a été organisée au restaurant Blind Dragon à West Hollywood pour célébrer les 24 ans de la top model. Kourtney Kardashian en cowgirl, Khloe en Cruella d'enfer et sa fille True ou encore Bella Hadid en Catwoman et Gigi Hadid en The Mask, tous les invités avaient joué le jeu des déguisements. Hailey Bieber, Rob Kardashian, Kylie Jenner, Kaia Gerber, Caitlynn Jenner ou encore Emily Ratajkowski étaient présents pour faire honneur à la reine du jour.

Elfe féérique, Kendall Jenner était parée d'une robe dorée très sexy, d'une couronne et d'ailes XXL. Elle est arrivée avec deux majestueux chevaux blancs. Pour prouver ses talents d'équitation, la fille de Kris Jenner a même osé une figure de voltige équestre en se mettant à genoux sur l'un de ses chevaux.