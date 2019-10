Kim Kardashian : Avant "Psalm", elle voulait un autre prénom pour son fils

"Nous avons cherché tous les noms dans la Bible qui commençait par Ye, et le seul nom était Yehezkel, et Kylie [Jenner, la petite soeur de Kim, NDLR] a appelé à la dernière minute et a dit 'Non !'", ajoute Kim Kardashian. La bombe de tout juste 39 ans et son époux se sont finalement mis d'accord sur Psalm, "Psaume" en français, un autre prénom inspiré de la religion, comme celui du grand frère du petit garçon, Saint.

Kanye West s'est toujours présenté comme un homme religieux. Sa croyance a pris une nouvelle dimension dans sa vie et son art ; le rappeur et créateur de la série de spectacles Sunday Service ("Messe du dimanche" en français) a annoncé qu'il ne produirait plus que de la musique gospel.

Son nouvel album, attendu pour ce vendredi 25 octobre, s'intitule Jesus Is King, "Jésus est Roi".