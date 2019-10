Kim Kardashian renouvelle ses voeux de mariage et ne veut plus d'enfant

Avant les réseaux sociaux, les fans des Kardashian les suivaient à la télévision, dans L'Incroyable Famille Kardashian. La 17e saison de l'émission de télé-réalité est en cours de diffusion. Dans un nouvel épisode diffusé le week-end dernier, Kim révèle qu'elle a renouvelé ses voeux de mariage avec Kanye West et qu'elle ne veut plus d'enfant.

L'épisode 6 de L'Incroyable Famille Kardashian (Keeping up With the Kardashians en anglais) a été diffusé ce dimanche 20 octobre 2019 sur la chaîne E!. Il était en partie consacré à la naissance de Psalm West, le quatrième enfant de Kim Kardashian et Kanye West, né le 9 mai 2019 d'une mère porteuse, comme sa grande soeur Chicago (venue au monde le 15 janvier 2018).

"Notre mère porteuse est extra. Elle a eu un accouchement des plus faciles. Elle a dû pousser peut-être une seule fois. Kourtney et Kanye étaient dans la chambre avec moi, confie Kim Kardashian au sujet de la naissance de son quatrième, et certainement dernier enfant. Je me sens complète. J'ai vraiment l'impression que 4 est le chiffre parfait pour moi. Je me sens pleine dans le bon sens du terme, mais c'est fini."

Kim et Kanye ont eu recours à la gestation pour autrui (GPA) pour Chicago et Psalm West, après les complications des deux premières grossesses de Kim.