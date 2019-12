Kim Kardashian menace de virer Kourtney de leur émission

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Kim et Khloé Kardashian reprochent à leur grande soeur Kourtney de cacher la sienne, au détriment des téléspectateurs de leur émission de télé-réalité. La première a même une solution radicale : "[Si] elle ne veut pas venir tourner et ne veut pas travailler, elle dégage !"

Bien qu'elle ait songé à quitter momentanément l'émission pour passer plus de temps avec ses trois enfants, Kourtney reste l'une des stars de Keeping up With The Kardashians ("L'incroyable famille Kardashian" en français). Dans un nouvel épisode diffusé ce dimanche 8 décembre 2019 sur E!, la jolie brune de 40 ans a été prise à parti par deux de ses soeurs, Kim et Khloé.

Elles lui reprochent de ne pas assez s'ouvrir dans l'émission suivie par des millions de téléspectateurs. "On ne sait pas [si tu vois quelqu'un] parce qu'on ne sait rien de toi", affirme Khloé. Kourtney lui a répondu : "Si j'ai des limites, respectez-les. Ce n'est pas parce que tu aimes absolument tout montrer..."

Khloé rétorque : "Je n'aime pas ça, c'est juste que c'est notre travail."