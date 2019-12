Kourtney Kardashian : Secrètement remise en couple avec Younes Bendjima ?

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Kourtney Kardashian ont suivi avec attention les rebondissements de ses dernières relations, avec Younes Bendjima et Luka Sabbat. La star de 40 ans passe le week-end à Miami en compagnie des deux jeunes hommes et les a encore croisés en boîte de nuit.

"Le monde est petit", dit l'expression ! Kourtney Kardashian en fait l'expérience à Miami, où se déroule la convention d'art contemporain Art Basel Miami. Kourtney a lancé les festivités dès le mercredi 4 décembre 2019, en se rendant en boîte de nuit après un après-midi à la plage et en bateau. La star de télé-réalité s'est rendue au Liv, un club huppé situé dans l'hôtel cinq étoiles Fontainebleau. Elle y a accompagné sa petite soeur Kendall Jenner, les top models Bella Hadid et Joan Smalls, et a croisé son ex-petit ami Younes Bendjima ainsi que Luka Sabbat, un autre ex - seulement présumé, celui-là.

Habillée d'une petite robe rouge en latex, Kourtney a fait sensation au Liv. Elle s'est rapprochée de Younes au cours de la soirée, passée juste derrière les platines du DJ. TMZ révèle que Kourtney et Younes se sont remis en couple et se voient secrètement depuis plusieurs mois.