Kendall Jenner et Bella Hadid : Deux bombes en bikini à Miami

2019 touche à sa fin, l'hiver approche à vive allure et les souvenirs de l'été s'éloignent un peu plus. Kendall Jenner et Bella Hadid les réveillent. Les deux bombes ont posé leurs valises à Miami et se prélassent au soleil en bikini, sur la plage et en bateau.

Miami fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Nombre d'entre elles y passent la fin de semaine à l'occasion de la convention d'art contemporain Art Basel Miami. Kendall Jenner et Bella Hadid en font partie. Elles ont donné le coup d'envoi d'un week-end mémorable ce mercredi 4 décembre 2019, à la plage.

Pendant que Gigi Hadid bravait le froid parisien à l'occasion du défilé Chanel Métiers d'Art, sa petite soeur Bella et son amie Kendall Jenner se doraient la pilule en maillot deux pièces. Les deux top models ont d'abord été surprises à la plage, sur des transats de l'hôtel The Setai. Elles sont ensuite montées à bord du "Groot", le bateau de l'homme d'affaires David Grutman.

La grande soeur de Kendall, Kourtney Kardashian, spectatrice du défilé homme Christian Dior le 3 décembre 2019, et le top model Joan Smalls complétaient la joyeuse bande.