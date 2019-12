Gigi Hadid : En couverture de survie après le défilé Chanel

L'année 2019 à sa fin... et l'hiver approche à vive allure ! Les températures presque nulles n'entament pas l'enthousiasme des amoureux de mode, sortis mercredi soir pour assister au défilé Chanel Métiers d'Art. Gigi Hadid en était le mannequin star et a quitté l'événement, vêtue d'une couverture de survie.

La couverture de survie était jusque-là utilisée à des fins purement médicales. Elle pourrait devenir le nouvel accessoire en vogue de l'hiver 2020. Gigi Hadid et son amie mannequin Mona Tougaard en portaient une à l'issue du défilé Chanel Métiers d'Art Paris - 31, Rue Cambon, qui a eu lieu ce mercredi 4 décembre 2019 au Grand Palais.

À l'issue du show, Gigi et Mona se sont rendues immédiatement à l'after-party. Les deux jeunes femmes de 24 et 17 ans portaient les tenues Chanel dans lesquelles elles avaient défilé. Celle de Gigi Hadid était composée d'une veste courte (légèrement ouverte et portée à même la peau) et d'une jupe en tweed.

Des colliers et une ceinture perlée Chanel accessoirisaient son look.