Penélope Cruz et Kristen Stewart : Beautés nocturnes à Paris pour Chanel

Virginie Viard joined the Métiers d'art 2019/20 show's models in a mythical Art Deco staircase setting of 31 rue Cambon in Paris, recreated for the occasion at the Grand Palais in Paris.