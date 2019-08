Penélope Cruz : Sublime au côté de Pedro Almodovar et Antonio Banderas

Après En chair et en os (1997), Tout sur ma mère (1999) et Les Amants passagers (2013), Penélope Cruz et Pedro Almodovar ont reformé leur duo acteur-réalisateur. Ils continuent de défendre le film Douleur et gloire, sorti en France le 17 mai 2019 et bientôt en salles au Royaume-Uni. La ravissante comédienne espagnole a réalisé un nouveau numéro de charme à Londres.

Jeudi 8 août 2019, Penélope Cruz était à la Somerset House, dans la capitale britannique. Y était projeté Douleur et gloire (Dolor y gloria en espagnol) dont elle partage l'affiche avec Antonio Banderas. Les deux acteurs et le réalisateur du film Pedro Almodovar se sont présentés devant les photographes. Penélope Cruz leur a volé la vedette grâce à sa tenue des grands soirs, composée d'une robe Ralph & Russo, de sandales et d'une pochette Jimmy Choo.

Douleur et gloire sortira au Royaume-Uni le 23 août 2019. Le long métrage était en compétition officielle pour la Palme d'Or au 72e Festival de Cannes, qui s'est achevé le 25 mai dernier. Penélope Cruz, Antonio Banderas et Penélope Cruz avaient monté les marches du Palais des Festivals cannois le 17 mai 2019.

Antonio Banderas a reçu la Palme du meilleur acteur.