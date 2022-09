Penélope Cruz et sa soeur Monica : deux femmes pulpeuses, presque des sosies !

Après avoir fait sensation à la Mostra de Venise, Penélope Cruz a irradié de sa beauté le Festival international du film de San Sebastian ce 16 septembre 2022. L'égérie Chanel a choisi des tenues de cette maison pour ses looks devant les photographes. Sur ses terres natales espagnoles, elle a défendu le film En los márgenes, réalisé par Juan Diego Botto. Un événement qu'elle a assuré non loin de sa soeur Monica Cruz, avec laquelle la ressemblance est toujours aussi troublante.

Penelope Cruz avait misé dans un premier temps sur un total look noir. Elle est apparue avec un jean noir et gris à carreaux associé à une chemise noire en velours. Elle portait également une paire de talons noirs à plateforme. Côté accessoires, elle avait opté pour une manchette noir en cuir signée Chanel. La star oscarisée a aussi arboré un second look devant les photographes, une robe longue toujours signée Chanel et qui soulignait sa silhouette sublime. Sa soeur Monica, personnage culte de la série Un, dos, tres, était ravissante aussi dans sa robe noire seyante.

Pour ces nouvelles apparitions, l'épouse de Javier Bardem et mère de leurs deux enfants Leo (11 ans) et Luna (9 ans) est toujours impeccable, assurant les exercices du photocall avec brio. L'actrice a une actualité cinématographique chargée puisque elle a dévoilé aussi récemment L'Immensità, de l'Italien Emanuele Crialese (Respiro).

En interview pour Madame Figaro, Penélope Cruz s'était confiée sur son métier et les rôles de mères puissantes qu'elle a pu incarner : "À mon âge, il est logique que la moitié ou les trois-quarts des personnages que j'interprète soient des mères. Ce ne sera jamais trop. Si on devait faire des films sur un seul sujet sans être lassé de ce sujet, ce serait celui de la famille. C'est sans fin." Somptueuse devant les photographes et bouleversante sur le grand écran, l'héroïne de Volver a su s'inscrire au rang de star autant grâce à ses performances qu'à son sens inégalable du glamour.