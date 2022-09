Mostra de Venise : Penélope Cruz et Julianne Moore en battle de robes noires, des cheveux jaunes détonnent

Venue pour présenter son film L'Immensità à Venise, Penélope Cruz a continué de profiter de son passage à la Mostra. Le 6 septembre 2022, la star espagnole était de retour sur le red carpet pour défendre une autre oeuvre dans la section Orizzonti, En Los Margenes en compagnie du réalisateur Juan Diego Botto. Pour cette nouvelle apparition, l'épouse de Javier Bardem et mère de leurs deux enfants Leo (11 ans) et Luna (9 ans) était toujours plus glamour en robe noire au décolleté très sensuel signée Chanel, comme à son habitude. Durant le photocall, elle avait opté pour le blanc immaculé de Dolce & Gabbana avec une création faite de broderies et de volants.

L'héroïne de Volver n'était toutefois pas la seule célébrité divine en noir : la présidente de la 79e éditionJulianne Moore a également choisi une tenue de cette couleur, mais signée Céline. L'actrice américaine de 61 ans affiche depuis le premier jour de la manifestation des looks sublimes, assurant par ailleurs son rôle à la tête du jury. Un duel de robes noires absolument époustouflant.

Face à ces deux femmes, une troisième s'est démarquée par ses choix toujours plus audacieux : Tilda Swinton. La comédienne-caméléon était sur le red carpet pour la projection de The Eternal Daughter de Joanna Hogg dans laquelle elle tient le premier rôle. Une histoire de secrets de famille, mystères cachés, fantôme et manoir de famille... Ses cheveux peroxydés et sa longue robe mauve Haider Ackermann ne sont pas passés inaperçus, l'artiste de 61 ans aime bousculer les codes sur les tapis rouges.

The Eternal Daughter concourt pour le Lion d'or cette année. Il est en lice pour succéder à L'Evénement d'Audrey Diwan qui avait reçu le Lion d'or du jury présidé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. La compétition est rude cette année et The Whale de Darren Aronofsky a fait sensation. Son acteur Brendan Fraser a reçu une standing ovation qui l'a profondément bouleversé.

La 79e Mostra de Venise se poursuit jusqu'au samedi 10 septembre.