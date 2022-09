Penélope Cruz divine rivale de la sculpturale Irina Shayk à Venise pour la Mostra

La Mostra de Venise a accueilli des stars ultra glamour sur son prestigieux tapis rouge ce 4 septembre 2022. Virginie Efira était littéralement renversante mais elle n'était pas la seule à faire tourner les têtes ce dimanche. La divine Penélope Cruz était attendue de pied ferme pour la présentation de L'Immensità. L'actrice espagnole de 48 ans a choisi pour le photocall pour le tapis rouge des tenues de la maison Chanel, dont elle est l'une des précieuses ambassadrices. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la star oscarisée représente à merveille la maison française.

Penélope Cruz a choisi de longues robes Chanel pour assurer avec une infinie élégance ses apparitions dans la cité vénitienne. L'épouse de Javier Bardem et maman de leurs deux enfants était absolument impeccable pour défendre le long métrage de l'Italien Emanuele Crialese (Respiro).

Dans cette oeuvre intense qui se déroule dans les années 1970, l'artiste ibérique joue le rôle de Clara, mariée à un homme violent. Très proche de ses enfants, elle fait face à la remise en question du genre de la fille qui voudrait être un garçon. Un film autobiographique pour le cinéaste car avant son arrivée sur le Lido, Emanuele Crialese avait en effet confié que L'Immensità était inspiré de sa propre histoire, révélant au passage qu'il était un homme transgenre. Un film sur la quête de soi, mais aussi sur la dépression et le poids du patriarcat.

L'émotion était donc au rendez-vous avec la projection de L'Immensità, applaudie par des stars des podiums présentes sur le red carpet : Irina Shayk et Stella Maxwell. Les deux mannequins et amies avaient coordonné leurs robes noires pour briller devant les objectifs. Sculpturale, la belle Russe de 36 avait récemment fait l'actualité pour une toute autre raison que sa beauté : ses photos de vacances avec son ex Bradley Cooper, papa de sa fille née en 2017, n'étaient pas passées inaperçues. Elles ont laissé planer le doute d'un éventuel retour de flammes qui n'a jusqu'ici pas été confirmé ou infirmé.