Javier Bardem marié à Penélope Cruz : leur amour a débuté d'une drôle de façon

Il est parfois difficile de s'apercevoir que le bonheur est là, juste en face. Il aura fallu 16 ans pour que Javier Bardem le réalise. En 1992, le comédien donnait la réplique pour la première fois à Penélope Cruz dans le film Jamon Jamon, de Pedro Almodovar. Il avait 23 ans, elle n'en avait que 18 mais était déjà en couple avec le musicien espagnol Nacho Cano - avec qui elle est restée huit ans. Leur amitié a duré longtemps, longtemps avant qu'une petite étincelle ne scintille dans leurs yeux.

Je la voyais me balancer des assiettes à la figure

Javier Barden et Penélope Cruz se sont retrouvés dans le mythique Vicky Cristina Barcelona, une ode à la sensualité signée Woody Allen en 2008. C'est là que l'acteur a eu le déclic... malgré de drôles de conditions ! "C'était une furie, expliquait-il dans les colonnes du magazine GQ. Pour certaines scènes, nous devions nous disputer et je la voyais me balancer des assiettes à la figure. Je me suis dit 'Je ne suis pas sûr de vraiment vouloir ça'. Mais elle était passionnée, c'est ça qui m'a séduit chez elle. Chez une femme il y a la beauté d'un côté et le fait d'être sexy d'autre part. Penélope a les deux." Qui sommes-nous pour le contredire ?

Les amoureux se sont mariés deux ans après avoir compris l'évidence. Le 5 juillet 2010 Javier Barden et Penélope Cruz se sont passés la bague au doigt aux Bahamas dans la plus grande discrétion. S'il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est d'ailleurs cette pudeur. L'information de leur union n'a filtré que dix jours après l'évènement, tous comme la naissance de leurs deux enfants - Leonardo, né en 2011 et Luna, née en 2013 - que le monde a appris sur le tard. La famille a d'ailleurs fait le choix de vivre en Espagne loin des paparazzis d'Hollywood.

Merci d'être un compagnon merveilleux

Partenaires à la vie, parfois à la scène. Les deux comédiens se sont retrouvés, une troisième fois, sur un plateau de tournage en 2018, pour Everybody Knows d'Asghar Farhadi. S'ils se déclarent rarement leur flamme en public, Penélope Cruz avait fait une exception cette même année en recevant un César d'honneur à Paris. "Mon mari, merci d'être à mes côtés, d'être un compagnon merveilleux. Merci de ton grand coeur", avait-elle déclaré, récompense en main, larmes aux yeux. Les contes de fées existent parfois en dehors des livres et des grands écrans...