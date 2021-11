Penelope Cruz, maman "stricte" : confidences sur ses deux enfants, qu'elle surveille de près

Maman de deux enfants, Leo et Luna (fruits de son amour pour son époux Javier Bardem), Penelope Cruz s'est confiée sur leur éducation auprès des journalistes de Version Femina. À la fois stricte et moderne, celle qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine à La Mostra de Venise pour son rôle dans le film Madres Paralelas de Pedro Almodovar a confié être très attentive à ce que ses enfants soient élevés dans le respect de l'égalité hommes-femmes. Elle explique : "Toute petite déjà, je savais que je voulais avoir des enfants. En élever à notre époque est une chance, car l'idée d'égalité est de plus en plus présente dans les esprits. J'ai moi-même été élevée ainsi par une mère féministe. Elle imposait une considération naturelle, exigeait qu'on la respecte autant que les hommes."

Je n'en démordrai pas

Mais ce n'est pas tout. La jolie brune de 47 ans est également très réticente aux nouvelles technologies qui empêchent selon elle les enfants de développer leur imagination et leur créativité. "Je suis aussi très vigilante avec les écrans", confie la star du film Vanilla Sky avant d'ajouter : "Ils sont nés avec et j'ai parfois l'impression qu'ils sont comme les cobayes d'une mauvaise expérience qui aura de lourdes conséquences sur leur développement. Je suis donc très stricte avec l'usage des nouvelles technologies."

S'estimant chanceuse d'avoir grandi dans un monde sans réseaux sociaux ni téléphone portable, elle craint que les nouvelles générations trop exposées aux écrans ne subissent des effets dévastateurs sur leur psychisme et leurs capacités intellectuelles à l'avenir. "Je trouve dommageable que des parents laissent leurs enfants utiliser très tôt les réseaux sociaux, qu'ils leur offrent un téléphone portable dès 10 ans. (...) Bien sûr ils me disent : "Maman tout le monde a un téléphone". Mais je m'en moque. Ce n'est pas bon pour leur développement et je n'en démordrai pas", indique l'ex de Tom Cruise, sûre de ses convictions.