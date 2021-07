Javier Bardem : Mort de sa mère, l'actrice Pilar Bardem à 82 ans

Triste nouvelle pour l'acteurJavier Bardem. Samedi 17 juillet 2021, le compagnon de Penelope Cruz a appris une terrible nouvelle : sa mère Pilar Bardem est morte. A 82 ans, cette dernière s'est éteinte à Madrid sans souffrance et entourée de ses proches.

Toutefois pour annoncer la mort de sa mère, l'acteur d'origine espagnole a rédigé un communiqué avec l'aide de son frère Carlos et de sa soeur Monica. Au sein de ce même communiqué, ces derniers ont ainsi annoncé, non sans émotion, la triste nouvelle : "Nous voulons partager la nouvelle que Pilar Bardem, notre mère, notre exemple, est décédée. Elle est partie en paix, sans souffrance et entourée de l'amour de sa famille. Nous savons l'affection et l'admiration que de nombreuses personnes ressentaient pour elle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Espagne, pour l'actrice, la combattante et la personne toujours solidaire qu'elle était. Nous apprécions de tout coeur cet amour pour notre mère. Merci."