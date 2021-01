Kim Kardashian humiliée : Jeffree Star, amant supposé de Kanye West, était son ami

Ils habitent la même ville depuis des années, ils se sont croisés maintes et maintes fois lors d'évènements divers, ont tous deux leur propre marque de maquillage, côtoient les mêmes créateurs et maquilleurs professionnels : Jeffree Star et Kim Kardashian avaient tout pour être meilleurs amis. Ils avaient même des relations amicales il y a quelques années de ça.

Aujourd'hui, leur relation se serait irrémédiablement détériorée après la rumeur loufoque disant que Jeffree Star serait l'amant de Kanye West. Une hypothèse démentie par le magnat du make-up qui aurait malgré tout grandement "humilié" Kim Kardashian, d'après des sources anonymes citées par The Sun, le 8 janvier 2021. "Jeffree a adoré recevoir de l'attention et il aurait pu la faire durer aussi longtemps qu'il le voulait. Kim se sent humiliée avec cette histoire de Jeffree et du divorce. Elle a beaucoup d'amis et suscite le respect dans le monde du maquillage, donc elle se sentait très embarrassée par ces rumeurs", a confié une source.

En 2017, Jeffree était l'invité de la soirée de lancement de la marque de maquillage KKW Beauty, malgré de vives critiques émises sur sa chaîne YouTube. Après avoir fait ces commentaires, Jeffree Star avait reçu une vague de haine venant des fans de Kim Kardashian, qui avaient exhumé son passé raciste. Elle l'avait alors publiquement défendu sur Instagram, avant de revenir sur ses propos et de s'excuser auprès de sa communauté.

Aussi, Jeffree Star a critiqué avec ardeur la marque de maquillage de Kylie Jenner, détériorant ses relations avec le clan Kardashian. Lorsque l'adultère de Tristan Thompson avec Jordyn Woods a été dévoilée, l'influenceur avait révélé sur sa chaîne qu'ils se voyaient depuis des mois, mettant Khloé Kardashian dans un grand embarras. Jeffree avait également clashé le fils de Kourtney Kardashian, Mason.

Humiliée, Kim Kardashian a demandé un démenti

N'échangeant plus sur les réseaux sociaux, Jeffree Star et Kim Kardashian se sont éloignés jusqu'à ce que leur relation ne vole en éclat au début de l'année 2021. La rumeur disant Kanye West et l'influenceur amants était partie d'une vidéo TikTok d'Ava Louise, qui avait gagné une certaine notoriété en léchant le rabattant des toilettes d'un avion au début de la pandémie.

Jeffree Star avait alors publié un démenti formel en vidéo. D'après The Sun, c'est Kim Kardashian elle-même qui aurait demandé à ce qu'il rétablisse la vérité. Elle et son entourage "ont bien fait comprendre à Jeffree qu'il fallait qu'il cesse d'alimenter les rumeurs sur les réseaux sociaux". Il avait publié une photo de lui depuis le Wyoming - fief de Kanye West - avec la légende suivante : "Prêt pour le Sunday Service".