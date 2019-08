Kylie Jenner et Khloé Kardashian complètement ivres pour Kylie Cosmetics

Décidément, la famille Kardashian a le sens du marketing dans le sang ! Alors qu'elle s'apprête à sortir une nouvelle ligne de produits cosmétiques le jour de son anniversaire - donc, le 10 août 2019 -, Kylie Jenner a décidé de mettre en avant ses produits en les appliquant sur son propre visage... complètement ivre. Cette petite coquetterie, c'est en compagnie de sa grande soeur Khloé - qui d'autre ? - qu'elle l'a réalisée. Pour célébrer ses 22 ans, la jeune businesswoman a donc adapté, en version alcoolisée, un format qu'elle a déjà l'habitude de filmer : son fameux Get Ready with me, ou Préparez-vous avec moi.

Sur son compte Instagram, la benjamine du clan Kardashian a partagé quelques coulisses du tournage de sa vidéo. On y voit d'abord Kylie Jenner demander de la force à sa communauté, avant de se disputer avec sa grande soeur à propos du nombre de shots qu'elles ont alignés avant de sortir les palettes et les beautyblenders. "Tu en avais bu un de plus que moi donc j'en ai bu cinq, explique Khloé Kardashian. Donc maintenant je vais en boire six !" On a hâte de découvrir si l'une des deux va confondre son mascara avec son crayon à sourcils.