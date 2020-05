Rumer Willis en lingerie et sans retouche : Kim Kardashian est admirative

Confinées chez elles, privées de leur liberté de mouvement, les stars communiquent avec le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux. Rumer Willis a raconté son expérience de la quarantaine à ses followers Instagram. Elle les pousse également à s'accepter et montre l'exemple en s'affichant en sous-vêtements.

Rumer Willis compte plus de 820 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié un nouveau selfie ce lundi 18 mai 2020. Assise à genoux face à son téléphone en mode retardateur, la fille aînée de Bruce Willis et Demi Moore porte un soutien-gorge et un boxer Skims, la marque de Kim Kardashian. En légende, Rumer écrit : "C'est juste une publication de reconnaissance pour mon corps (...) parce que je pense qu'il est important de s'honorer soi-même. Pas parce qu'on a perdu du poids, qu'on fait une certaine taille ou qu'on a un moment rare où une photo correspond à ce qui, selon nous, serait accepté par le grand public."

"Mon corps en fait beaucoup et travaille dur pour moi. Mais, la plupart du temps, il n'entend que ce qui ne va pas chez lui. Ce dont il manque ou ce qu'il a en trop. Je suis beaucoup trop coupable de ça, ajoute l'actrice et chanteuse de 31 ans. Quand on regarde dans le miroir ou une photo, on remarque tous les 'défauts' et pas la beauté unique. Un instant hier, après avoir fait du sport et avoir pris cette photo, j'ai essayé de voir toutes les choses superbes et pas mes 'défauts visibles'. J'ai pris un instant pour m'accepter, accepter mon corps et reconnaître tout ce qu'il fait pour moi, et je lui ai dit merci d'être comme il est, et (...) j'abandonne l'idée qu'on doit être différent de ce qu'on est pour être belle ou désirable."

Très inspirée, Rumer Willis a ensuite publié une vidéo, pour montrer son apparence réelle aux internautes, sans filtre ni retouche. "Parfois, mon ventre n'est pas aussi plat que je le voudrais, et parfois je trouve que mes bras sont gros en photo, et parfois je trouve que mes cuisses sont énormes, et je n'aime pas mes cheveux gris, et je déteste mes petits bourrelets [aux aisselles, NDLR] quand j'essaye et porte un soutien-gorge", explique la jeune femme. Sa transparence lui a valu les compliments de ses abonnés, et une déclaration d'amour de Kim Kardashian : "Je t'aime !!!"