Bruce Willis gravement malade : virée en famille pour sa fille Rumer Willis enceinte, et bien entourée

Le dimanche 26 février dernier, Rumer Willis et son compagnon se sont baladés dans les rues de Los Feliz en compagnie de la soeur de Rumer, l'actrice Scout LaRue Willis. C'est un dimanche loin de la frénésie des tapis rouges et des interviews pour la famille Willis. Les deux soeurs étaient habillées de façon casual pour profiter de cet instant en famille. Bien entourées et soudées c'est ainsi qu'elle peuvent mieux affronter ce triste moment dans leur vie.

Rumer Willis a opté pour une tenue très décontractée avec un legging de sport noir, des mules UGG et une veste en fourrure beige qui cache son baby-bump. Sa soeur, Scout Willis a elle préféré une tenue street-style hivernale avec une doudoune blanche, un pantalon bicolore blanc et noir et des Doc Martens aux pieds.



Une grossesse remplie d'émotion

Même si la prochaine arrivée de son bout d'chou cette année doit la combler, Rumer Willis n'hésite pas à partager sa peine face à la maladie dont souffre son père. Dans un post Instagram posté le 16 février, elle se confiait sur la situation : " Depuis que nous avons appris le diagnostic d'aphasie de Bruce au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus spécifique : la démence frontotemporale. Malheureusement, ses difficultés à communiquer font également partie symptôme de la maladie à laquelle Bruce fait face. Bien que cela soit douloureux, c'est un soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair."