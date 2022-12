Enfin une bonne nouvelle pour Bruce Willis : l'une de ses filles enceinte, il va devenir grand-père !

C'est peu dire que l'année 2022 a été éprouvante pour la famille Willis. L'acteur américain culte et patriarche du clan, Bruce Willis, a vu son état de santé décliner et la triste nouvelle est tombée : l'interprète de John McClane souffre d'un trouble neurologique grave qui affecte grandement ses capacités cognitives. Une pathologie plus connue sous le nom d'aphasie.

Face à cette terrible nouvelle, la star américaine a été contrainte d'annoncer la fin de sa carrière et ne peut donc plus se lancer dans le moindre projet cinématographique. Il faut bien reconnaître que les derniers tournages de Bruce Willis étaient devenus compliqués, voir impossibles. Si bien que de terribles rumeurs sur certains réalisateurs et producteurs ont vu le jour.

Malheureusement, son état ne semble pas s'améliorer au fil des mois. Selon l'un de ses proches qui s'est confié au média Radar Online il y a deux semaines de cela, "il ne peut plus dire grand-chose et il ne semble pas vraiment comprendre à ce que les autres lui disent". Un choc donc, tant pour ses proches que ses innombrables fans à travers le monde, tant la popularité de l'acteur est immense.

Un clan uni

Depuis l'annonce de cette triste nouvelle qui a émeut le monde entier, Bruce Willis se contente de quelques apparitions en public avec ses amis et sa famille à Los Angeles. Un cercle familial sur lequel il peut d'ailleurs compter, que ce soit sa femme Emma Heming-Willis ou bien l'actrice Demi Moore, à qui il a été marié de 1987 à 2000 et dont il est resté proche, entretenant de bonnes relations.

C'est d'ailleurs avec cette dernière qu'il a eu ses premiers enfants, trois filles prénommées Rumer, Scout et Tallulah, nées respectivement en 1988, 1991 et 1994. Il a également eu deux autres petites filles avec sa femme actuelle : Mabel ( 2012 ) et Evelyn ( 2014). Et le 20 décembre 2022, c'est son aînée qui a fait une annonce retentissante !

En effet, par le biais de son compte Instagram, Rumer Willis a révélé être enceinte de son premier enfant. Et au vu du ventre bien rond de la jeune femme sur ces quelques photos, Bruce Willis s'apprête ainsi à devenir grand-père prochainement. Le père, lui, n'est autre que Derek Richard Thomas, en couple avec Rumer et membre du groupe de musique californien Vista Kicks.