Bruce Willis malade et bien entouré : son ex Demi Moore partage des photos de leur famille recomposée

Il ne peut pas dire grand-chose

"Belle famille", "Une de mes familles préférées", "Cela me fait tellement plaisir de voir ça", peut-on lire dans la section réservée aux commentaires, alors qu'un abonné demandait des nouvelles au sujet de la santé de Bruce Willis. Car pour rappel, le héros de Die Hard est atteint d'aphasie (trouble du langage, ndlr), ce qui l'a notamment poussé à mettre fin à sa carrière d'acteur il y a quelques mois. Et la situation ne se serait pas arrangée depuis.... "Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas comprendre grand-chose de ce que les autres disent", confiait l'un de ses proches à RadarOnline le 7 décembre dernier.

Mais l'acteur de 67 ans peut compter sur sa famille, visiblement très soudée, pour le soutenir dans cette rude épreuve. Y compris la mère de ses enfants Demi Moore qui s'est séparée il y a quelques semaines sa séparation avec le chef cuisinier Daniel Humm, de 17 ans son cadet.