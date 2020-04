Bruce Willis confiné avec son ex : Drôle de clin d'oeil de sa fille Tallulah

On continue de prendre des nouvelles de Bruce Willis, confiné avec son ex et leurs trois grandes filles. L'acteur américain prend toujours du bon temps en famille, comme l'a indiqué sa fille Tallulah (26 ans) sur Instagram. Le lundi 20 avril 2020, la jeune femme a publié une photo d'elle et de son père assis dans un canapé. Elle porte un T-shirt ample avec l'inscription "Die Harder", hilarant clin d'oeil au blockbuster de son père, Die Hard, sorti en 1988.

Bruce Willis est actuellement confiné à la campagne, dans la grande maison familiale de son ex Demi Moore et leurs trois filles : Rumer (31 ans), Scout (28 ans) et Tallulah. L'épouse de l'acteur, Emma Hemming Willis ne fait pas partie de cette réunion de famille. Elle s'occupe de leurs deux filles Mabel (8 ans) et Evelyn (5 ans), depuis leur maison de Los Angeles. "Je vous aime tant tous les deux", a tendrement commenté Emma Willis (41 ans) sous le selfie de Tallulah et son père.

Cette situation inédite ne semble heurter personne. "Demi et Emma sont très proches, et tout le monde s'entend bien dans cette famille recomposée. Il n'y a aucun souci. Emma avait besoin de rester à Los Angeles avec les petites", a appris une source restée anonyme à People Magazine.

Pour rappel, Demi Moore et Bruce Willis sont restés mariés treize ans, de 1987 à 2000. Dans ses mémoires, l'actrice américaine se disait "très fière" de son divorce. "Je pense que Bruce avait peur au départ que je rende notre séparation difficile, que j'exprime ma colère ou que je l'empêche de voir ses enfants. Mais je ne l'ai pas fait, et lui non plus", confiait-elle. Aujourd'hui, ils sont très amis.