Bruce Willis rase le crâne de sa fille Tallulah pour une séance photo topless

En confinement, nous nous confrontons tous à cette situation : mais comment va-t-on faire pour se couper les cheveux ? La solution est toute trouvée pour certains (et ils sont nombreux), qui ont décidé d'utiliser une tondeuse et un sabot plus ou moins court. Père dévoué, Bruce Willis a tondu les cheveux de sa fille Tallulah (26 ans), à grands coups de tondeuse électrique.

Le mardi 7 avril 2020, la jeune femme a dévoilé plusieurs images de sa nouvelle coupe sur Instagram. Tallulah Willis a profité de son nouveau look pour faire une petite séance photo. Topless, elle pose devant l'objectif de sa soeur Rumer (30 ans), dans ce qui semble être les bois qui entourent leur grande maison familiale. "J'ai rasé le crâne de ce nugget aujourd'hui", a indiqué la fille aînée de Bruce Willis etDemi Moore.

Les deux ex sont d'ailleurs confinés ensemble, avec leurs trois filles : Tallulah, Rumer et Scout (28 ans). Tout semble d'ailleurs aller pour le mieux au sein de la famille Moore/Willis. Hier, ils ont tous posé (même les chiens) pour une grande photo où ils portaient tous de beaux pyjamas assortis.

Au fil des jours, Demi Moore, Bruce Willis et leurs trois filles partagent leurs activités de confinement. Grand tri dans les photos de famille, chant, lecture, cocooning et désormais rasage de crâne sont au programme de cette belle famille.