Demi Moore et son ex Bruce Willis : Confinés ensemble en pyjamas assortis

Bien que divorcés, Demi Moore et Bruce Willis restent des parents parfaits. Les deux ex ont décidé de passer - au moins une partie - du confinement ensemble. Ils ont posé à deux sur une photo publiée par leur cadette Tallulah Willis (26 ans) sur Instagram, lundi 6 avril 2020. Demi Moore et son ex Bruce Willis portaient comme leurs enfants (et le chien) des pyjamas assortis, tout en se faisant une accolade amicale.

Demi Moore (57 ans) a également partagé plusieurs photos de sa quarantaine sur Instagram, notamment une où elle est en train de trier des photos de famille avec Tallulah, Rumer (31 ans) et Dillon Buss, le compagnon de Scout (28 ans). "Mon équipe de quarantaine... On travaille sur un projet de photos de famille", avait-elle indiqué en légende. On pouvait aussi découvrir une vidéo des trois filles de Demi Moore en train de chanter ensemble. De bien tendres moments en famille.

Pour rappel, Demi Moore et Bruce Willis se sont mariés en 1987, avant leur divorce en 2000. Dans ses mémoires, Inside Out, elle se livrait sur sa relation. "C'est drôle à dire, mais je suis très fière de notre divorce. Je pense que Bruce avait peur au départ que je rende notre séparation difficile, que j'exprime ma colère ou que je l'empêche de voir ses enfants. Mais je ne l'ai pas fait, et lui non plus", avait-elle raconté.

Dans ce livre-choc, la mère de famille racontait avec honnêteté le viol qu'elle avait subi à 16 ans, son expérience de mort imminente, sa fausse couche ou encore ses folles aventures sexuelles avec Ashton Kutcher.