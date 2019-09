Demi Moore regrette ses plans à trois avec Ashton Kutcher : "Une erreur"

Demi Moore n'a épargné aucun détail dans son nouveau livre. Par le passé, l'actrice avait déjà révélé avoir été trompée plusieurs fois par Ashton Kutcher, notamment avec l'actrice Sara Leal. Dans son nouveau livre intitulé Inside out (littéralement "À l'envers") sorti le 24 septembre dernier, la star de Ghost raconte en détail l'expérience traumatisante de sa relation avec le comédien infidèle. À l'époque, elle avait 42 ans, lui 26.

Leur relation a débuté en 2003. Quelques années après, une fausse couche a fragilisé leur couple. Ils finissent tout de même par se marier en 2005. Pas sérieux, l'acteur de Breakfast Club l'a trompée plusieurs fois. Une détérioration de leur relation que Demi Moore a essayé de sauver par tous les moyens, comme en se lançant dans des plans à trois. "Je voulais lui montrer que j'étais super et que je pouvais être fun", écrit-elle dans les pages de son livre, mais elle admet que cette idée était "une erreur", puisque cela n'a fait qu'augmenter le désir d'Ashton Kutcher de la tromper.

Toujours dans Inside out, elle raconte la fois où elle a appris dans la presse qu'il l'avait trompée avec une jeune femme de 21 ans, en 2010. Elle avait quitté leur villa de Los Angeles le temps d'un tournage et l'acteur en avait profité pour la tromper directement dans leur domicile conjugal. Elle explique que lorsqu'elle l'a confronté aux couvertures des magazines, il a évoqué, pour sa défense, leurs parties à trois. "Puisque nous avions invité une troisième personne dans notre relation, Ashton m'a dit que ça avait brouillé les limites pour justifier ce qu'il avait fait", écrit Demi Moore, ajoutant que ce n'était qu'une tactique pour "détourner le problème".

Dans Inside out, Demi Moore accuse également son ex de l'avoir trompée en 2011 alors qu'il se trouvait à l'enterrement de vie de garçon de Danny Masterson (son partenaire dans That 70's show). Elle dit avoir appris cette tromperie dans la presse. Malheureusement, ce jour était aussi celui de leur sixième anniversaire de mariage. "J'ai eu la nausée. Je savais que c'était vrai", écrit-elle dans son livre.