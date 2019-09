Demi Moore : Viol à 15 ans, fausse couche, drogue... L'actrice raconte tout

Qui aurait cru que derrière cette beauté divine et glaciale se cachaient un nombre incalculable de démons ardents ? À 56 ans, Demi Moore a décidé de livrer sa vérité, crue, dans un livre intitulé Inside out – littéralement, "À l'envers" – et qui devrait sortir le 24 septembre chez HarperCollins. Pour notre plus grand bonheur, le New York Times s'en est procuré un exemplaire. Et on ne pourra pas reprocher à la comédienne star de Ghost d'avoir épargné son public puisque chacun de ses traumatismes y passe – dont le viol qu'elle a subi à l'âge de 15 ans.

Demi Moore reviendra notamment sur l'épisode Ashton Kutcher, qui a marqué sa vie dans de très nombreux domaines. La comédienne explique dans ses pages qu'au summum de leur bonheur, le couple attendait un heureux événement. Elle avait 42 ans, lui 26 ans. Les amoureux avaient même décidé d'appeler leur future petite fille Chaplin Ray. Malheureusement, l'actrice a été victime d'une fausse couche. Se sentant responsable du drame, elle a alors plongé dans une spirale d'addictions, de drogue et d'alcool.

C'était comme si j'avais l'occasion de retourner dans le temps

C'est une cure de désintoxication ciblant les traumatismes, la codépendance et l'abus de substances qui lui a permis de se tirer d'affaire. En sortant de ces mois de travail, Demi Moore s'est emparée d'un stylo, d'un bloc-notes et a commencé à écrire les mémoires que forment aujourd'hui le livre Inside out. Malgré leurs seize ans d'écart, Demi Moore et Ashton Kutcher ont connu une belle histoire et un mariage qui a duré six années : "C'était comme si j'avais l'occasion de retourner dans le temps, de vivre ce que je n'avais jamais pu vivre plus jeune, écrit-elle. C'était tellement plus que tout ce que j'avais vécu quand j'avais la vingtaine." Quant à lui, il coule désormais des jours heureux auprès de Mila Kunis, avec qui il a eu deux enfants : Wyatt et Dimitri. Le destin l'a sûrement séparé de Demi Moore pour une bonne raison...