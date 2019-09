Demi Moore (56 ans) : Entièrement nue en couverture de Harper's Bazaar

Le temps n'a pas d'emprise sur la beauté de Demi Moore. À 56 ans, l'actrice pose totalement nue en une du magazine Harper's Bazaar et elle est canon ! Au-delà de son anatomie, l'ex d'Ashton Kutcher révèle tout : ses histoires d'amour, ses addictions, son parcours, son enfance... Sur les gros titres de la couverture, le ton est donné : "Soyez la meilleure peu importe l'âge","Vous êtes plus belle nue", "Laissez les années derrière vous". Une mise à nu qui fait penser à la fameuse couverture de Vanity Fair datant de 1991, sur laquelle l'actrice avait déjà posé, enceinte à l'époque, en tenue d'Adam.

Interviewée par Lena Dunham à l'occasion de la sortie de sa biographie Inside Out le 24 septembre prochain, l'actrice révélée dans le film Ghost dévoile de nombreux détails (très) intimes de sa vie. Sans détours, elle confie les fêlures de son enfance et surtout ce moment précis où, selon elle, elle est devenue adulte. On apprend que lorsqu'elle était enfant, elle a dû... "mettre ses petits doigts dans la bouche de sa mère pour enlever les cachets qu'elle essayait d'avaler". Elle explique : "Quelque chose de très profond en moi a changé à ce moment-là et n'est jamais revenu. Mon enfance était finie." Elle raconte aussi la fausse couche qu'elle a vécue alors qu'elle était en couple avec Ashton Kutcher. Des épreuves douloureuses mais dont l'actrice est sortie plus forte que jamais.

Femme de caractère, l'ex de Bruce Willis avec lequel elle a eu trois enfants – Rumer (30 ans), Scout (26 ans) et Tallulah (24 ans) – n'en est pas moins déterminée à savourer sa vie. Pour conclure, elle déclare que sa biographie est "une histoire de survie, de succès et d'abandon de soi, mais aussi de résilience".