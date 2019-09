Demi Moore révèle avoir vécu une expérience de mort imminente

Nouvelles révélations avant la sortie du livre Inside Out de Demi Moore le 24 septembre 2019. L'actrice de 56 ans révèle avoir vécu une expérience de mort imminente (EMI) après avoir ingéré un cocktail de drogues en 2012. Alors avec sa fille Rumer Willis (âgée à l'époque de 23 ans), elle raconte avoir "fait comme d'autres personnes" en aspirant une bouffée "d'oxyde nitreux". L'ex de Bruce Willis dit avoir ensuite inspiré un mélange explosif appelé "Diablo".

Je flottais hors de mon corps

Rapidement, Demi fait un malaise et raconte avoir quitté son corps. Elle explique : "Tout est devenu flou et je me voyais d'en haut. Je flottais hors de mon corps dans des couleurs tourbillonnantes et il me semblait que c'était peut-être ma chance : je pouvais laisser derrière moi la douleur et la honte de ma vie." Il faut rappeler qu'au moment de cette soirée, l'héroïne du film Ghost venait de se séparer d'Ashton Kutcher. Maman de deux autres enfants, Scout (28 ans) et Tallulah (25 ans), issues comme Rumer de son union avec Bruce Willis, l'actrice était alors totalement perdue dans sa vie. Transportée à l'hôpital, cette expérience a traumatisé sa fille Rumer. Selon Radar, mère et fille ne se sont d'ailleurs pas vues pendant plus d'un an à la suite de cet épisode.

Les plans à trois avec Ashton Kutcher

Dans ce livre, Demi Moore raconte également de nombreux détails scabreux concernant sa vie sexuelle avec son ex Ashton Kutcher. Pour lui, elle confie avoir accepté les plans à trois, dans une ultime tentative de sauver leur couple. "Je voulais lui montrer que j'étais super et que je pouvais être fun", écrit-elle. Malheureusement, l'actrice regrette amèrement ces expériences érotiques et révèle qu'elles auraient même poussé son ex à la tromper, les limites étant devenues trop floues entre eux.

Selon Us Weekly, Ashton Kutcher était préparé aux grandes révélations de son ex dans ce livre et avait même reçu "un avertissement" sur le contenu du livre...