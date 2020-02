Tallulah Willis se fait détatouer : "J'avais 20 ans et j'étais impulsive"

Sur Instagram, Tallulah Willis a dévoilé une photo de son avant-bras gauche bandé, mais que l'on se rassure, elle n'a rien de cassé ! La fille de Demi Moore et de Bruce Willis a décidé de se faire retirer l'un de ses tatouages.

"Les tatouages sont marrants jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Je suis contente que les effaceurs pour la peau existent à @laseraway. Avertissement : mes bras brûlent autant que mon ego, mais ça marche vraiment", a commenté la jeune femme de 26 ans en faisant référence à un centre spécialisé dans le laser, autant pour l'épilation définitive que le détatouage, LaserAway, situé à Beverly Hills en Californie.

Si l'histoire ne nous dit pas lequel de ses 28 tatouages elle a décidé d'enlever, une photo postée sur sa story Instagram révèle un dessin dont l'encre est marron et non plus noire. Difficile de reconnaître, pour autant, le motif. À la question posée par un abonné, Tallulah Willis a répondu qu'elle avait fait ce tatouage à 20 ans et qu'elle était alors "impulsive". Elle a ajouté n'avoir pas "tout à fait compris la signification du mot 'permanent' à l'époque".

Lors d'une interview avec W Magazine, datant de mars 2016, elle avait déjà émis quelques regrets sur son tatouage, arguant que d'autres avaient une "signification plus profonde" pour elle. Les autres, avait-elle ajouté, font office de "petites décorations" sur son corps.

Tallulah n'est pas la seule de la famille à visiter LaserAway. Sa grande soeur Rumer avait déjà poussé la porte de la clinique en 2017 en remerciant le centre de "zapper ses tatouages".