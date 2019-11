Demi Moore et Bruce Willis : leur fille Tallulah droguée et alcoolique à 15 ans

Invitée sur le plateau de Red Table Talk, Tallulah Willis, la plus jeune fille de Demi Moore et Bruce Willis est revenue sur un épisode très sombre de sa vie.

La jeune femme vient d'avoir 25 ans, mais tout n'a pas été toujours simple pour elle. Sur le plateau de Jada Pinkett Smith dans son émission disponible sur Facebook Watch, elle a déclaré qu'elle avait eu l'habitude de se tourner vers l'alcool dans les situations "douloureuses".

Rejointe par sa soeur Rumer, 31 ans, et sa mère Demi Moore, Tallulah a révélé qu'elle avait commencé à boire à 14 ans pendant "des vacances de famille" : "C'était du champagne et c'était très doux." Et puis, à l'âge de 15 ans, tout s'accélère : "J'ai failli mourir d'un empoisonnement à l'alcool."

Rumer, sa soeur aînée, avoue avoir été très inquiète. "Il y avait trois bouteilles de vin dans sa table de nuit et, tout à coup, mes médicaments ont disparu", raconte-t-elle à Jada Pinkett Smith. Démunie, Rumer ne peut plus garder Tallulah chez elle et cette dernière se retrouve seule dans un appartement "sordide". Mais quand son père Will Smith, nouvellement papa, la reloge au Beverly Hills Hotel, Tallulah rappelle ses soeurs.

Scout la trouve inconsciente, droguée à la codéine et à la cocaïne. Prise de panique, elle appelle Rumer pour lui dire qu'elle n'arrive pas à réveiller Tallulah. "Elle me secouait dans tous les sens, raconte Tallulah. Quand j'ai finalement retrouvé mes esprits, elle pleurait et je l'ai fait culpabiliser. Je lui ai dit 'ça va, laisse-moi dormir'." Quelques heures plus tard, Tallulah se réveille enfin et fond en larmes dans un éclair de lucidité. "Je me sentais morte de l'intérieur. Je n'avais aucune considération pour ma vie, je m'en foutais."

Les soeurs décident d'appeler leur mère à l'aide alors que Tallulah ne lui parle plus depuis trois ans. Demi Moore a une grande expérience en la matière : malgré quelques rares rechutes, l'actrice de Ghost est sobre depuis plus de vingt ans. Ensemble, elles travaillent à la sobriété de Tallulah.

Tallulah, Rumer et leur soeur Scout sont les filles issues du mariage entre Bruce Willis et Demi Moore. Le couple s'est séparé en 2000, mettant un terme à douze années de mariage. Par la suite, l'acteur de Die Hard a épousé Emma Heming, avec qui il a également accueilli deux filles : Mabel (6 ans) et Evelyn (4 ans).